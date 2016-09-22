وزير التعليم يدخل الوزارة من الجراج تزامنا مع تظاهر عدد من أولياء الأمور

وصل، قبل قليل، الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى مبنى الوزارة، حيث دخل الوزير بموكبه من الباب الجانبى للوزارة "باب الجراج" تزامنًا مع تظاهر أولياء أمور المدارس الرسمية بمحافظة الجيزة أمام مقر الوزارة، للمطالبة بخفض تنسيق القبول بمرحلة رياض الأطفال "kg1"، وفتح باب التحويل.

ودخل الوزير من الباب الجانبى المطل على شارع صفية زغلول بدلًا من الباب الرئيسى المطل على شارع الفلكى، حيث أغلق الأمن الإدارى الباب الرئيسى تزامنًا مع تظاهر أولياء الأمور..

ومن جانبهم، قام عدد من مسئولى إدارة المدارس الرسمية بالوزارة بالتواصل مع أولياء الأمور للتعرف على طلباتهم.