حظك اليوم برج القوس..

برج القوس



توقعات جاكلين عقيقي



مهنياً: لا تخالف القوانين لئلا تقع في مأزق أنت بغنى عنه قد يكلّفك خسائر كبيرة وبعض الزملاء

عاطفياً: لحسن الحظ إن فينوس يدعمك ويتحدث عن علاقات جيدة مع أحد الأحباء شرط أن تتشبق برأيك أو تفرض توجهاتك من دون حوار ونقاش بناءين

صحياً: أترك للرياضة مكاناً في مفكرتك اليومية، الهموم والمشكلات تؤثر سلباً في وضعك الصحي

ابراج مكتوب



لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

شبكةعيونالإخبارية

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