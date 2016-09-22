حظك اليوم برج العقرب..

برج العقرب



توقعات جاكلين عقيقي



مهنياً: لا تضيّع طاقاتك في تصرف الآخرين وليكن التعاون الصادق معياراً لك في المجال المهني

عاطفياً: تتمتع بروح مرحة وابتسامة دائمة الإشراق ما يسعد الحبيب كثيراً ويترك الأجواء إيجابية دائماً

صحياً: لا تضعف أمام المغريات، تحصّن بالإرادة الصلبة، ولن تكون إلا سعيداً ومرتاحاً

ابراج مكتوب



أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

شبكةعيونالإخبارية

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