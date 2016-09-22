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صور… عمرو الكحكي ينفرد بحوار خاص مع وزير خارجية السودان مساء اليوم

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الإعلامي عمرو الكحكي - أرشيفية

الإعلامي عمرو الكحكي – أرشيفية

كتبت – إنجي لطفي

ينفرد الإعلامي عمرو الكحكي، بحوار خاص من نيويورك مع وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور.

ويكشف الغندور – خلال الحوار – ما يدور خلف الأبواب المغلقة بالولايات المتحدة، ويجيب هل الخرطوم منحازة لأحد أطراف الصراع في جنوب السودان، كما يشرح الموقف السوداني من سد النهضة.

ويكشف وزير الخارجية السوداني – خلال الحوار – أجندة زيارة الرئيس البشير لمصر مطلع الشهر المقبل.

من المقرر عرض اللقاء اليلة في تمام الساعة الـ 07:00 على شاشة “النهار اليوم”.

الإعلامي عمرو الكحكي، مع وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور

الإعلامي عمرو الكحكي، مع وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور

لإعلامي عمرو الكحكي، مع وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور

الإعلامي عمرو الكحكي، مع وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور

لإعلامي عمرو الكحكي، مع وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور

الإعلامي عمرو الكحكي، مع وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور

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