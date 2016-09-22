صور… عمرو الكحكي ينفرد بحوار خاص مع وزير خارجية السودان مساء اليوم

كتبت – إنجي لطفي

ينفرد الإعلامي عمرو الكحكي، بحوار خاص من نيويورك مع وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور.

ويكشف الغندور – خلال الحوار – ما يدور خلف الأبواب المغلقة بالولايات المتحدة، ويجيب هل الخرطوم منحازة لأحد أطراف الصراع في جنوب السودان، كما يشرح الموقف السوداني من سد النهضة.

ويكشف وزير الخارجية السوداني – خلال الحوار – أجندة زيارة الرئيس البشير لمصر مطلع الشهر المقبل.

من المقرر عرض اللقاء اليلة في تمام الساعة الـ 07:00 على شاشة “النهار اليوم”.