تعيين 5 مساعدين لرؤساء القنوات المتخصصة بـ«ماسبيرو»

كتبت – إنجي لطفي

اعتمدت صفاء حجازي، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون – مساء أمس الأربعاء – قرارات تعيين خمسة مساعدين رؤساء القنوات.

جاء ذلك بناءً على قرارات مجلس الأمناء، والتي أقرت وظيفة مساعدين لرؤساء القنوات في الهيكل الإداري للاتحاد.

وعلمت ONA من مصادرها، أن القرارات شملت : عبدالناصر وصفي، مساعدًا لرئيس قناة النيل الثقافية، محمد عفيفي، مساعدًا لرئيس قناة النيل للرياضة، محمد كمال، مساعدًا لرئيس قناة النايل لايف، أحمد توني، مساعدًا لرئيس قناة النايل دراما، ومحمد كوينه، مساعدًا لرئيس قناة النايل كوميدي.

وكشفت المصادر لـONA، أن التجربة بدأت بالقنوات المتخصصة لتقييم التجربة، وضخ دماء جديدة وقيادات الصف الثاني لإعدادهم لتولي المسئولية في المستقبل عملًا بتوجيهات الدولة لإعداد أجيال من القيادات الشابة القادرة على العطاء والإبداع .

كما كشفت أن ترشيح الخمس مساعدين الجدد جاء بعد دراسة كثير من ملفات العاملين، وسيرهم الذاتية، فضلًا عن درجة قبولهم الكبيرة لدى زملاءهم بالقنوات المختلفة، ولما بدر منهم طوال الفترة الماضية من مساهمات في تطوير العمل الفني والإداري بقنواتهم.