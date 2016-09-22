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الحكومة الشرعية اليمنية تعود إلى عدن لممارسة مهامها

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الحكومة الشرعية اليمنية تعود إلى عدن لممارسة مهامها الحكومة الشرعية اليمنية تعود إلى عدن لممارسة مهامها

محافظ عدن عيدروس الزبيدي

أعلن محافظ عدن باليمن، عيدروس الزبيدي، عودة اليمنية، اليوم الخميس، إلى مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، بشكل نهائي، لممارسة مهامها، خصوصا بعد استتباب الوضع الأمني فيها.

وأكد الزبيدي أن عودة الحكومة إلى عدن ستساهم في حل الكثير من المشكلات، خصوصًا بعد القرار الجمهوري بنقل إدارة وعمليات البنك المركزي الى عدن، بحسب “سكاي نيوز”.

يأتي انتقال الحكومة اليمنية، برئاسة أحمد عبيد بن دغر، من العاصمة الرياض إلى عدن باليمن، بناء على توجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وجاءت هذه الخطوة في إطار الترتيبات الجارية منذ أشهر لتولي الحكومة اليمنية مسؤولية إدارة المحافظات واملدن المحررة، وكذلك استكمال عملية تحرير بقية المدن اليمنية من سيطرة ميليشيات الحوثي وصالح.

وستكون عودة الحكومية اليمنية إلى عدن “نهائية”، خصوصا بعد صدور قرار نقل البنك المركزي إلى عدن، الأمر الذي سيوفر للحكومة الإمكانات اللازمة للقيام بمهامها اليومية.

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