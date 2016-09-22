لجنة استرداد الأراضي: أملاك الأوقاف «مال الله»

كلفت لجنة استراداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، رئيس هيئة الأوقاف بتسليم اللجنة الملف الكامل لأراضي الهيئة بمنطقة المثلث بالإسكندرية، وما عليها من تعديات وقرارات الإزالة الصادرة بشأنها لدراستها من خلال اللجنة القانونية، تمهيدًا للبدء فى إجراءات استرداد حق الدولة فيها، وذلك فى إطار جهود اللجنة لاسترداد أراضى الأوقاف.

وأكد المهندس إبراهيم محلب، فى بيان للجنة اليوم الخميس، أن أراضى الأوقاف هى مال الله ولا يمكن التهاون مع من يعتدى عليه أو يرفض سداد ما عليه من مستحقات لأنه بذلك يمتنع عن سداد حق مخصص للفقراء، ولفت إلى أن الأوقاف لا تملك بيع الأراضى التى تحت ولايتها ولهذا يمكن توفيق الأوضاع عليها من خلال منحها بحق الانتفاع لفترات محددة،