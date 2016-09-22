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حظك اليوم برج الميزان..

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حظك اليوم برج الميزان.. حظك اليوم برج الميزان..

برج الميزان


توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: تتعرض لبعض المضايقات نتيجة مسؤوليات كبيرة إضافية تلقى على عاتقك

عاطفياً: الحبيب مخلص وصريح معك فلا تدع الشكوك تدخل بالك وإلا خسرته

صحياً: كل ما تقوم به في العمل والمنزل من حركة كافٍ جداً، عليك ممارسة الرياضة، فهي وحدها المفيدة

ابراج مكتوب
 

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

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