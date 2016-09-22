حاكم الشارقة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني الـ 86 للمملكة

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 86 للمملكة.

كما بعث صاحب السمو حاكم الشارقة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف آل سعود ولي العهد وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي ولي العهد وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية.

وبعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة برقيات تهنئة مماثلة إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

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