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موظفو جوازات مطار دبي يستقبلون أبناء السعودية بالورود والحلوى

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موظفو جوازات مطار دبي يستقبلون أبناء السعودية بالورود والحلوى موظفو جوازات مطار دبي يستقبلون أبناء السعودية بالورود والحلوى

استقبل موظفو الإدارة الادارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي العاملين بجوازات مطار دبي الدولي الأشقاء السعوديين بالورود وبطاقات التهنئة بمناسبة اليوم الوطني 86  للمملكة العربية ، كما قام موظفو إقامة دبي بهذه المناسبة بتوزيع الحلويات على المسافرين السعوديين بكافة مباني مطارات دبي.

وبهذه المناسبة هنأ اللواء محمد المري مدير عام الادارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي المسافرين السعوديين بمناسبة العيد الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة مؤكدا على العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين الشقيقين.

ولاقى إستقبال الموظفين إستحسان المسافرين وأسعدهم، و قدعبروا عن سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة التي قام بها موظفو إقامة دبي مؤكدين على روابط الأخوة والصداقة بين البلدين.

و قد تواجد العميد طلال الشنقيطي مساعد المدير العام للمنافذ الجوية و كافة مدراء الادارات في إقامة دبي في المطار لإستقبال و تهنئة المسافرين السعوديين بهذه المناسبة الوطنية الكريمة.   
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