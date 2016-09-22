بلاغ لنيابة أمن الدولة ضد رئيسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري بسبب حوار السيسي

تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ إلي نيابة أمن الدولة العليا ضد صفاء حجازي، رئيسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري.

وقال صبري في بلاغه : وقع التليفزيون المصري رئاسة المبلغ ضدها وعدد من الفضائيات والمواقع المختلفة في سقطة كبيرة، حيث تم إذاعة لقاء قديم للرئيس عبد الفتاح السيسي مع قناة ABC الأمريكية، أثناء حضوره الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، وقام التليفزيون بإذاعة اللقاء حتى نهايتة، بأعتبار أنه أجري اليوم 20/9/2016 مع الرئيس السيسي أثناء وجوده بنيويورك، لإلقاء كلمة مصر بالجمعية العامة الحالية للأمم المتحدة.

وأضاف أنه ولم يكن هذا هو الخطأ الأول، بل سبق ذلك إذاعة الخطاب المسجل للرئيس/ عبد الفتاح السيسي، بالجزء الأخير من الحوار الذي يجريه معه الإعلامي / أسامة كمال، وتم تدارك الأمر بعد دقائق من بدء الحوار، مما أربك التليفزيون والقنوات الفضائية التي تنقل عنه، حيث تم قطع بث البرنامج بشكل مفاجئ، وهو ما ترك تساؤلات لدى ملايين المشاهدين الذين يتابعون حوار الرئيس، ويذكر أن هذا الحوار قد أجراه الإعلامي أسامة كمال، بمناسبة مرور عامين على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية، وثبت أن ذلك استمرارًا للأخطاء الكارثية، حيث سبق أن فوجئ المتابعون لكلمة الرئيس التي ألقاها في منتدى حوار المنامة المنعقد في البحرين، أن التليفزيون أدخل إلى الكلمة الترجمة الإنجليزية في أول 5 دقائق، على الرغم من أن الرئيس ألقى كلمته باللغة العربية، وسبق ذلك استعانة التلفزيون المصري بالتقرير عن الأحوال الداخلية للبلاد، من قناة أجنبية “روسيا اليوم” التي وصفت فيه القناة شهداء الجيش في سيناء بالقتلى، مما أثار موجة عارمة من الغضب.

> وتابع كذلك الخطأ الكارثي الذي وقع فيه التليفزيون خلال تغطيته لكلمة الرئيس السيسي، في الندوة التثقيفية العشرون التي نظمتها القوات المسلحة، حيث كتب على شريط شاشته كلمة الرئيس السيس بدلا من السيسي، وفي مايو 2015 تخلل الخطاب الشهري للرئيس العديد من الأخطاء الفنية، على الرغم من تسجيله قبل يوم كامل من موعد إذاعته وتضمن العديد من الأخطاء الفنية والإخراجية من بينها، رداءة الإخراج والصورة وظهرت بعض الفقرات، مجتزئه وغير كاملة المضمون والفكرة.

وأوضح كان الخطأ الأكبر هو تكرار الجزء الخاص بحديث الرئيس عن الأمن القومي وعلاقات مصر الإفريقية، وإعادة بث هذا الجزء البالغ مدته عدة دقائق مكررًا كاملًا متتاليًا، ومن جماع ما تقدم يمكن القول أن كل الأخطاء الكارثية، التي تحدث في تغطيات حوار السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي كلها مقصوده، حيث من المعروف أن هناك عناصر إخوانية عديدة في التليفزيون المصري، وعناصر أخرى تقصد توجيه الإساءة للدولة المصرية، وتعمد وضع رئيس الدولة في موقف حرج، يعرضه للانتقادات العالمية.

> وأضاف صبري أن كل ما سبق سرده، يشكل أركان جريمة الأخطاء المهنية الجسيمة، التي تؤدي إلي إلحاق أضرار جسيمة بالدولة وسياستها ورئيسها وشعبها أمام العالم كله، مما يحق معه للمبلغ أن يتمسك ببلاغه ملتمسًا التحقيق فيه، وإحالة المسئولين عن هذه الأخطاء الجسيمة المتعمدة للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغ.