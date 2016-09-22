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ضبط 21 ألف كارت شحن قبل بيعها بأكثر من السعر الرسمي

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ضبط 21 ألف كارت شحن قبل بيعها بأكثر من السعر الرسمي ضبط 21 ألف كارت شحن قبل بيعها بأكثر من السعر الرسمي

تمكنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة من تحرير 206 قضايا فى مجال بيع كروت الشحن بأزيد من الأسعار الرسمية، بمضبوطات بلغت 21001 كارت شحن مختلف الفئات.

وضبطت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء حسنى زكى مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، 13 قضية مواد بترولية، ضبط خلالها 13020 لتر بنزين وسولار، و41 قضية أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 12399 أسطوانة، و14 قضية دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت 89,180 طن، و85 قضية مخالفات مخابز، و14 قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و67 قضية فى مجال الغش التجارى، و467 قضية فى مجال “المحلات العامة، والشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع بأزيد من السعر، وباعة جائلين” .

 

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط طن لحوم، و92 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، و3 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر، و5 قضايا فى مجال الاتجار فى الألعاب النارية بمضبوطات بلغت 3769 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.

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