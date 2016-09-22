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القبض على تاجر مخدرات بحوزته كيلو بانجو بقنا

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القبض على تاجر مخدرات بحوزته كيلو بانجو بقنا القبض على تاجر مخدرات بحوزته كيلو بانجو بقنا

>قنا – وائل محمد

تمكنت مباحث مديرية أمن قنا، من ضبط تاجر مخدرات بحوزته 8 لفافات بانجو تزن 1كيلو جرام.

 

 كان اللواء أيمن فتحى، مدير المباحث، تلقى إخطارا من العميد محسن كمال مأمور قسم قنا بورود معلومات تفيد بقيام تاجر مخدرات يدعى "مؤمن. أ" 26 سنة عاطل ومقيم ناحية عزبة البوصة، بالاستعداد لتوزيع كميات من المخدرات.

 

وبقيام مباحث مديرية الأمن بإعداد كمين للمتهم، تم ضبطه وبحوزته كمية من مخدر البانجو تزن 1كيلو جرام، كان يستعد لتوزيعها. وحرر محضر بالواقعة، وتم تحريز المضبوطات، وجارى التحقيق بالنيابة العامة بقنا.

 


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