أمن الشرقية يطالب أهالى "الزنارية" بإخلاء منازلهم لضبط عصابة "أبو صالح"

طالبت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، أهالى عزبة الزنارية التابعة لقرية زور أبو الليل، بأولاد صقر، بإخلاء المنازل، حرصا على حياتهم، حيث تحاصر الشرطة القرية للقبض على سمير أبو صالح وتشكيله العصابى.

ووقع منذ قليل تبادل لإطلاق النيران بين قوات أمن الشرقية، وتشكيل سمير أبوصالح، بعزبة الزنارية، بالقرية، حيث شنت قوة من المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العمليات الخاصة والأمن المركزى، صباح اليوم الخميس، برئاسة اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر رئيس مصلحة الأمن العام بالشرقية، بإشراف اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، حملة على قرية للقبض على سمير أبو صالح، 30 سنة مسجل خطر، وتشكيله العصابى الخطير.

وانتشرت القوات بمداخل ومخارج العزبة، وقامت بمحاصرتها لتضييق الخناق على العناصر الإجرامية التى تتخذ من العزبة وكر لها.

ويعتبر سمير أبو صالح، من أخطر العناصر الإجرامية بأولاد صقر، ويقود تشكيلا عصابيا لترويع المواطنين وسرقتهم، وصادر ضده أحكام تصل عقوبتها إلى 30 سنة، ويتخذ من العزبة وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى، ويقود تشكيل عصابى يضم عناصر من الصالحية والجبل.

وقامت الحملة التى شارك فيها النقيب مصطفى بليغ رئيس مباحث أولاد صقر ومعاونه النقيب على عرفة، برئاسة العقيد جاسر زايد رئس فرع البحث لفرع الشمال، بمحاصر العناصر الإجرامية وجارى التعامل معهم، ولم تشر التحريات الأولية حتى الآن عن القبض على المتهم أو تصفيته.