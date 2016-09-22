موانئ السويس تستقبل 11 ألفًا و500 طن بوتاجاز

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، أن موانئ السويس استقبلت 11 ألفا و500 طن بوتاجاز على متن سفينتين.

وأكد المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ملاك يوسف أن ميناء الزيتيات بالسويس استقبل السفينة “مصرجاز ” وعلى متنها 6 آلاف و500 طن بوتاجاز والسفينة “جاز برايد” وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز القادمتين من ميناء ينبع السعودي.

وأضاف ملاك – فى بيان – ان ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة “بوسيدون اكسبريس” و على متنها 86 شاحنة و 86 راكبا.

وتغادر العبارة “مسرة ” وعلى متنها 977 راكبا و 59 شاحنة والعبارة “الرياض” وعلى متنها 552 راكبا و106 سيارات و4 شاحنات.

وأوضح ملاك أن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال العبارة “سينا ” و على متنها 559 راكبا منهم 472 حاجا و25 اتوبيس حج و23 شاحنة و العبارة “كوين نفرتيتي” وعلى متنها 570 راكبا منهم 539 حاجا و6 اتوبيسات ليبلغ عدد الحجاج القادمين للميناء 9 آلاف و 446 حاجا و231 باص حج منذ بدء عودة الحجاج.

وذكر المتحدث الإعلامي أن ميناء الغردقة شهد استقبال العبارة “القاهرة” وعلى متنها 757 راكبا و 29 سيارة فيما غادرت العبارة “لابسبس” وعلى متنها 83 راكبا من مختلف الجنسيات متجهة إلى ميناء شرم الشيخ.