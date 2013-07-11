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الصقر: وافقت على عرض الزمالك الجديد.. لكن المشكلة في القديم

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الصقر: وافقت على عرض الزمالك الجديد.. لكن المشكلة في القديم الصقر: وافقت على عرض الزمالك الجديد.. لكن المشكلة في القديم

قال أحمد حسن لاعب وسط الزمالك إنه وافق بالفعل على العرض المقدم لتجديد عقده مع القلعة البيضاء، لكن حصوله على مستحقاته القديمة هو الفيصل في استمراره.

وكان ممدوح عباس رئيس الزمالك قد ذكر في لقاء بالإعلاميين أن حسن رفض عرضا جديدا للتجديد، وأنه اقترب من الانتقال للكويت "متمنيا له التوفيق".

لكن الصقر في تصريحاته بإذاعة "الشباب والرياضة" نفى ذلك، وأوضح "اتفقنا على العرض الجديد ولا أي مشكلة، المشكلة فقط تكمن في حصولي على مستحقاتي القديمة عن الموسم الجاري".

وأتبع عميد لاعبي العالم "أقدر الظروف المالية عند الزمالك، فقط طلبت جدولة مستحقاتي في شكل زمني واضح كي أجدد، أنا أرغب في الاستمرار".

وينتهي عقد أحمد حسن مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري، ما يتيح له الانتقال لأي فريق آخر دون عقبات.

وارتبط اسم الصقر بفريق العربي الكويتي، وعنه قال "العرض قديم، وإذا لم نتفق أنا والزمالك على مستحقاتي القديمة، بالطبع سأرحل للكويت".

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فيديو اليوم السابع