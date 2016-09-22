المرصد: حلب تعرضت لأكثر من 14 غارة جوية على مناطق للمعارضة

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومسؤولون من المعارضة، اليوم الخميس، أن طائرات حربية نفذت أعنف ضربات جوية منذ شهور على مناطق تسيطر عليها المعارضة في حلب، ليلة الخميس.

وقال المرصد إن “طائرات حربية نفذت 14 غارة على الأقل على مناطق في حيي بستان القصر والكلاسة في مدينة حلب”، مشيرًا إلى “قصف جوي استهدف أيضا أحياء العامرية وحلب القديمة”.

وقال مدير المرصد لوكالة “فرانس برس” إن الغارات الكثيفة على الأحياء الشرقية تسببت باندلاع حرائق كبرى خصوصًا في حي بستان القصر في شرق المدينة.

وتسببت الغارات على الأحياء الشرقية في حلب، بمقتل 12 مدنيا بينهم طفلان، وفق المرصد، في حصيلة هي الأعلى داخل المدينة منذ إعلان الجيش السوري الاثنين انتهاء هدنة استمرت أسبوعا.