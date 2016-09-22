مليون و245 ألف طن مخزون الغلال بميناء الإسكندرية

قدرت هيئة ميناء الإسكندرية كمية الغلال بالميناء اليوم الخميس، بنحو مليونًا و245 ألف طن بينها 528 ألف طن قمح.

وأفاد المتحدث باسم هيئة الميناء رضا الغندور بان الميناء استقبل الباخرة “دينج هاي” من هونج كونج وتحمل شحنة فول صويا تزن 39 ألف طن.

وأضاف انه تم تفريغ وصب حمولتها في صوامع الغلال بعد إنهاء الإجراءات القانونية وفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك وخلوها من الحشرات تمهيدا لتبخيرها وإرسالها للمحافظات الأخرى.

وأوضح المتحدث ان النظام الإلكتروني للبوابات سجل تداول وخروج ودخول حوالي 11 ألف حاوية تحمل بضائع عامة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الجهات المعنية بتسهيل دخول وخروج الشحنات والحاويات من وإلى الميناء بيسر وأمان.