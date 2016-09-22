تأجيل محاكمة «مرسي» و24 آخرين في اتهامهم بإهانة القضاء لـ 20 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و24 آخرين في اتهامهم بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية إلى جلسة 20 أكتوبر.

وجاء قرار التأجيل، لعدم اكتمال أعضاء الدائرة، وللقرار السابق بإبداء المرافعة مع استمرار حبس المتهمين، حيث تبين غياب عضو اليسار في الدائرة المستشار مدحت فاروق، بسبب سفره، وحضور المستشار أحمد السعيد، منتدبًا عنه، ولهذا لا يجوز إبداء المرافعة أمامه، حسبما أفاد مراسلنا.

وتبين عدم حضور أحد من المتهمين، فيما حضر محاموا المتهمين، ومنهم :” نجاد البرعي، خالد علي، ماهينور المصري، طارق نجيدة، وآخرين”، وأكدت مصادر أن المتهمين تم إعادتهم إلى محبسهم بعد الإبلاغ بغياب عضو الدائرة.

ووطالب المحامي خالد علي، بإدخال أسرة علاء عبد الفتاح لحضور الجلسة، ووعدته المحكمه بالسماح لهم بحضور الجلسه المقبلة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، عضوية المستشارين ناصر البربري، وأحمد السعيد، وبحضور باسم الروبي، ممثل النيابة العامة، وسكرتارية ياسر عبد العاطي، عبد المسيح فل، وهاني حمودة.

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين “إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات”.