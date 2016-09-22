البورصة تستهل التعاملات بهبوط محدود متأثرة بمبيعات المستثمرين الأفراد

تلونت مؤشرات البورصة المصرية بالأحمر في مستهل التعاملات المبكرة اليوم الخميس – آخر جلسات الأسبوع – متأثرة بمبيعات المتعاملين الأفراد، فيما إتجه العرب والمؤسسات نحو الشراء.

وتراجع – على صعيد حركة المؤشرات القياسية – مؤشر السوق الرئيسي “إيجي إكس 30″، الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة 0.45 % ليسجل 7901.72 نقطة.

وهبط مؤشر “إيجي إكس 50″، متساوي الأوزان النسبية 0.4 % مسجلًا 1320.36 نقطة، فيما خسر مؤشر “إيجي إكس 20″ محدد الأوزان النسبية 0.43 % ليبلغ مستوى 7920.44 نقطة.

وفقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70″ نحو 0.33 % ليبلغ مستوى 344.84نقطة، فيما هبط مؤشر “إيجي إكس 100″ الأوسع نطاقًا 0.28 % مسجلًا 787.46 نقطة.

يذكر أن تراجعت مؤشرات البورصة المصرية – عند إغلاق تعاملات الأربعاء – في ظل مشتريات المستثمرين الأجانب، فيما إتجه المحليون والعرب للبيع.