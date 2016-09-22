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ضبط مصري عائد من الصين بحوزته أدوات تجميل للاتجار بها

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أرشيفية

أرشيفية

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط راكب مصري قادم من مدينة جوانزو الصينية، وبحوزته كميات كبيرة من مستلزمات وأدوات التجميل وساعات يد، بهدف الأتجار والاستفادة من فارق السعر، بعد التهرب من سداد الرسوم الجمركية.

 

صرحت مصادر جمركية، أن مأمور الضبط سامح زاهر، اشتبه فى أحد الركاب لدى عودته من الصين، وتم تأييد الاشتباه بعد تحويله إلى مأمور التفتيش أحمد حسين، مدير إدارة الجمرك بتشكيل لجنة لتفتيش الراكب، بإشراف جمال ترك وسامي شكر ومحمد خيرى ، وأسفر التفتيش عن ضبط 150 ساعة يد رجالى وحريمى باهظة الثمن، وعدد كبير من أدوات ومستلزمات التجميل.

 

أمر إبراهيم عبد اللطيف، مدير الجمارك بتحرير محضر ضبط جمركى للراكب، وحجز المضبوطات، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

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