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مركز لندن لأبحاث السياسة يقترح تشكيل "ناتو عربى" بقيادة الرئيس السيسي

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مركز لندن لأبحاث السياسة يقترح تشكيل "ناتو عربى" بقيادة الرئيس السيسي مركز لندن لأبحاث السياسة يقترح تشكيل "ناتو عربى" بقيادة الرئيس السيسي

>كتبت: إنجى مجدى

ذكر موقع بريتبارت، الإخبارى الأمريكى، أن عدد من وفد الإعلاميين المصريين وأعضاء البرلمان، المرافقين للرئيس عبد الفتاح السيسى فى نيويورك، التقوا شخصيات من وسائل الإعلام الأمريكية وخبراء السياسة الخارجية الأمريكية، لمناقشة سبل إصلاح العلاقات بيم والولايات المتحدة.

 

وأشار الموقع، الذى يدعم المرشح الجمهورى للرئاسة الأمريكية، دونالد ، إلى التوترات التى وقعت بين مصر وإدارة الرئيس الأمريكى الحالى باراك أوباما عقب الإطاحة بجماعة الإخوان من الحكم فى 2013.

 

وضم اللقاء، الذى نظمه الإعلامى دكتور مايكل مورجان، مقدم برنامج النبض الأمريكى، العديد من خبراء السياسة الخارجية الأمريكية، بما فى ذلك ممثلون من مركز لندن لأبحاث السياسية.

 

وأتاح اللقاء لهؤلاء الخبراء لقاء أكثر من 100 شخصية مصرية بارزة، بما فى ذلك أعضاء البرلمان ومسئولى ورجال أعمال.

 

وبحسب الموقع، أكد تونى شافر، نائب رئيس مركز لندن لأبحاث السياسية، على أهمية الدور المصرى فى أى حل لمعالجة الصراعات القائمة فى الشرق الأوسط. واقترح شافر كممثل عن مركز لندن، تشكيل تحالف باسم "ناتو عربى" تقوده مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

وأضاف الموقع أن المقترح يستند على المصداقية والاحترام، الذى تحظى به مصر من كلا من الدول الغربية والمسلمة لتشكيل تحالف من الدول العربية يهدف لتعزيز أمن الحدود وتسوية النزاعات فى الشرق الأوسط.

 

وأشار موقع بريتبارت إلى أن أعضاء من الوفد المصرى المرافق للرئيس السيسى، الذى يشارك فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، أعربوا عن أمالهم أن تعنى انتهاء الفترة الرئاسة للرئيس أوباما ووجود رئيس جديد، فتح الباب لتعاون أكثر قربا بين الحليفين.


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مصر 365

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