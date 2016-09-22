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تأجيل نظر دعوى بطلان "نسب توأم عز وزينة " إلى 27 أكتوبر

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تأجيل نظر دعوى بطلان "نسب توأم عز وزينة " إلى 27 أكتوبر تأجيل نظر دعوى بطلان "نسب توأم عز وزينة " إلى 27 أكتوبر

>كتبت أسماء شلبى

قررت محكمة أسرة مدينة نصر برئاسة المستشار محمد أبو النصر وعضوية المستشارين طارق شيخ العرب وهبة صلاح الدين، اليوم الخميس، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز والتى يطالب فيها ببطلان حكم محكمة أول درجة بثبوت نسب الطفلين "عز الدين" و"زين الدين" توأم الفنانة زينة إلى جلسة 27 أكتوبر للمذكرات والمستندات .

يذكر أن محكمة استئناف الأسرة قد قضت فى 13 يناير الماضى بتأييد حكم أول درجة بثبوت نسب توأم الفنانة زينة للفنان أحمد عز، وأسست المحكمة حكمها على شهادة شهود الفنانة زينة الذين قالوا إن "عز" و"زينة" قد تزوجا فى حفل بفيلا شقيقتها "نسرين" بالرحاب، والصور التى أكدت الفنانة أنه تم التقاطها فى شهر العسل والرسائل النصية المتبادلة بينها وبين الفنان، علاوة على رفض "عز" الخضوع إلى إجراء تحليل الـ""DNA بسبب عدم وجود علاقة زوجية تربطه بالفنانة سواء رسمية أو عرفية.

 

 


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