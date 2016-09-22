لجنة استرداد أراضي الدولة: مزادات علنية لطرح بيع 19 ألف فدان أكتوبر المقبل

اعتمدت لجنة استراداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، الشكل النهائى لكراسات الشروط للأراضى التى ستطرح بالمزادات العلنية خلال اكتوبر القادم والتى تشمل 119 قطعة تبلغ مساحتها الاجمالية نحو 19 ألف و500 فدان وتنفيذا لمبدأ طرح كل الاراضى المستردة لكل المصريين فى مزادات علنية

وأكدت اللجنة فى بيان لها اليوم الخميس، أن من ضمن المساحات التى يتم طرحها فى مزاد علني الذى ستنظمه هيئة الخدمات الحكومية فى الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر القادم بيع 16 قطعة بمنطقة غرب المراشدة بقنا، وكذلك المزاد الذى سيبدأ فى العاشر من اكتوبر لطرح 103 قطعة بمنطقة جنوب وادى النطرون تم استردادها من احدى الشركات.