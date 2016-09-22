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وزير السياحة يلتقى رئيس جمعية أصدقاء «مصر ـ فرنسا» بالبرلمان الفرنسى

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وزير السياحة يلتقى رئيس جمعية أصدقاء «مصر ـ فرنسا» بالبرلمان الفرنسى وزير السياحة يلتقى رئيس جمعية أصدقاء «مصر ـ فرنسا» بالبرلمان الفرنسى

وزير السياحة، يحيى راشد (أرشيفية)

التقى وزير السياحة يحيى راشد، اليوم الخميس، فيليب فولي، عضو البرلمان الفرنسى ورئيس جمعية “أصدقاء – فرنسا” بالبرلمان الفرنسى.

وتطرق الحديث عن العلاقات المصرية الفرنسية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وكذلك رحلة الوفد البرلمانى الفرنسى إلى مصر التى تمت خلال شهر يونيو الماضى، والتى تم خلالها زيارة القاهرة وشرم الشيخ وسانت كاترين، والتى لمس فيها الوفد بنفسه عناصر الأمن والاستقرار.

ووجه الوزير الدعوة لـ”فوليو” لزيارة مصر والاستمتاع بمقوماتها السياحية الفريدة والوقوف على مجريات الأمور الحقيقية التى تعكس بالفعل مدى أمن وأمان المقاصد السياحية المصرية.

وتطرق اللقاء إلى جهود جمعية الصداقة الفرنسية المصرية فى البرلمان من أجل الدفع بالحركة السياحية من فرنسا إلى مصر، وكذلك مساعيها لدى الخارجية الفرنسية لتعديل نصائح وإرشادات السفر إلى مصر إيجابياً.

وفى سياق متصل، عقد الوزير إجتماعًا مع Patrrice Paoli  رئيس مركز الأزمات والدعم بالخارجية الفرنسية، وذلك بحضور السفير إيهاب بدوى سفير مصر فى فرنسا، وذلك فى إطار الجهود الهادفة لتعديل بيان نصائح وإرشادات السفر إلى مصر، وإظهار الصورة الحقيقية لمجريات الأمور فى مصر.

كما عقد الوزير لقاءً صحفيًا مع ممثلى أهم الصحف والمجلات الجماهيرية والمهنية، مؤكدا أهمية إظهار مجريات الأمور الحقيقة للاحداث وكذلك الصورة الذهنية للمقاصد السياحية المصرية، وأهمية العمل على تحسينها من أجل إستعادة حركة السياحة، مشددا على أهمية الاعلام الدولى فى تشكيل الصورة الذهنية.

وأوضح راشد، أهمية السياحة الفرنسية لمصر وخاصة لمنتج السياحة الثقافية، لافتا إلى قرب إطلاق الحملة الترويجية الجديدة لمصر فى السوق الفرنسى.

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