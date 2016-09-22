تجديد حبس سائق سيارة نقل أموال استولى على 3 ملايين جنيه بالعمرانية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح العمرانية حبس "هانى.م"، سائق بإحدى شركات نقل الأموال، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالسرقة والتزوير، والاستيلاء على سيارة تابعة للشركة بداخلها مبلغ مالى قدره 3 ملايين جنيه.

وكشفت التحقيقات، أنه عقب سرقة المتهم لسيارة نقل الأموال هرب بها إلى إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة المنيب، وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد موقع السيارة المسروقة من خلال جهاز التتبع (GBS)فتم إبلاغ تمركز أمنى بمكان تواجدها أعلى الطريق الدائرى بالمنيب.

وبتكثيف جهود البحث، تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث العمرانية من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما أقر بقيامه بسرقة مليون ونصف المليون جنيه من أحد البنوك، باستخدام اسم مزور، وعثر بحوزته على بطاقتين مزورتين.