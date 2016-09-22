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رئيس جامعة سوهاج يبحث استعدادت الكليات لبدء العام الدراسى الجديد‎

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رئيس جامعة سوهاج يبحث استعدادت الكليات لبدء العام الدراسى الجديد‎ رئيس جامعة سوهاج يبحث استعدادت الكليات لبدء العام الدراسى الجديد‎

جامعة سوهاج – أرشيفية

مراسل «ONA»:

عقد مجلس عمداء كليات جامعة سوهاج برئاسة الدكتور صفا محمود السيد، القائم بأعمال رئيس الجامعة؛ اجتماعًا لبحث استعدادات بدء العام الدراسى الجديد، وانضباط الدراسة بها من اليوم الأول سواء بالمقرين القديم أو الجديد.

 وشدد السيد، في بيان له اليوم الخميس، على ضرورة إعلان الجداول الدراسية، وتوزيع الطلاب على الشعب المختلفة، والانتهاء من خطط الأنشطة الطلابية الرياضية، والاجتماعية، واستقبالهم للطلاب الجدد, وأشار إلى ضرورة بدء التسكين بالمدينة الجامعية لجميع الطلاب التى تنطبق عليهم شروط التسكين.

وأضاف أنه تم توفير أتوبيسات الجامعة للمساعده فى نقل الطلاب من مدينة سوهاج إلى المقر الجديد للتيسير على الطلاب بالجامعة الجديدة، حيث هناك كليات التربية والحقوق والآداب والهندسة والألسن والترجمهة والتجارة والاثاروالتعليم الصناعى والطب البيطري.

وأكد ضرورة تواجد الساده عمداء الكليات والوكلاء وجميع أعضاء هيئه التدريس بالكليات ابتداء من اليوم الاول للدراسه لاستقبال الطلاب والرد على استفساراتهم، كما تم تشكيل لجنه عليا لإدارة الأزمات بالمقر الجديد للجامعة بسوهاج الجديدة.

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