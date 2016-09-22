محافظ قنا يعقد اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة‎

عقد عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، اجتماع المجلس التنفيذي بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور السيد اللواء محسن حلمي السكرتير العام المساعد ورؤساء مجالس المدن ووكلاء الوزارة ومديري المديريات والإدارات التنفيذية بالمحافظة، لتفعيل قرارات اجتماع مجلس المحافظين الأخير، الذي عقد يوم الأحد الماضي بمقر مجلس الوزراء.

> أكد الهجان خلال الاجتماع علي زيادة معدل الأداء، لأنجاز المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظة، لاسيما فيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، موصيًا التنفيذيين بالمتابعة الدورية للشركات المنفذة لتلك المشروعات، مع عمل قاعدة بيانات لها توضح معدل التنفيذ وأسباب التوقف إن وجدت.



> وشدد المحافظ علي ضرورة حصر كافة أراضي الدولة الغير مستغلة، ومنع أي نوع من أنواع التعديات عليها لأستغلالها مستقبلاً، في عمل مشروعات تنموية تخدم مواطن قنا، موصيًا بعمل أزالات فورية للمتعدين علي الأراضي الحكومية الزراعية، وتطبيق اللوائح والقواعد القانونية.



> كما تناول الأجتماع عدداً من الملفات من بينها الأستعدادات للعام الدراسي الجديد، وخطة المحافظة للعام الدراسي 2016/2017 الخاصة بصيانة المدارس، وتوفير الكتب المدرسية للطلاب وعمل معارض دائمة ومؤقتة للأدوات المدرسية، لتخفيف العبء من علي كاهل أؤلياء الأمور بالمحافظة.



> كما تمت مناقشة ملف توفير السلع وضبط الأسعار بأسواق المحافظة، من خلال الحملات التموينية المفاجأة علي تلك الأسواق، مع استخدام سياسة التوسع في فتح منافذ للجمعيات الأستهلاكية، وفروع شركة المصرية 2000 للمواد الغذائية، لمحاربة الغلاء وجشع التجار.

وفي السياق ذاته طالب المحافظ، مسئولي البيئة ورؤساء الوحدات المحلية، بوضع آلية للتخلص الآمن من مخلفات القمامة ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشطة، في هذا المجال بكافة قري ومراكز المحافظة.

وجه محافظ قنا، فى نهاية الأجتماع، للمسئولين بضرورة فتح قنوات اتصال مع المواطنين، لمعرفة أسباب شكواهم والاستماع اليهم والعمل علي حل تلك الشكاوي، مطالبا رؤساء الوحدات المحلية بتخصيص يوم للمواطنين، علي غرار اللقاء الأسبوعي، الذي يعقد يوم الأثنين بمقر ديوان عام المحافظة، لمقابلة المواطنين لفحص الطلبات التي يتقدمون بها والبث فيها.