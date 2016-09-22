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نائب وزير الأمن العام الصينى ومعاونوه يزورون المناطق الأثرية بالأقصر

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نائب وزير الأمن العام الصينى ومعاونوه يزورون المناطق الأثرية بالأقصر نائب وزير الأمن العام الصينى ومعاونوه يزورون المناطق الأثرية بالأقصر

>(أ ش أ)

استأنف نائب وزير الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية "مينج كينج فينج" ومعاونوه، صباح اليوم الخميس، زيارتهم للآثار الفرعونية بمدينة الأقصر التاريخية، وقاموا بزيارة المناطق الأثرية بالبر الغربى للمدينة.

 

وقال مدير عام آثار الأقصر الدكتور مصطفى وزيرى - فى تصريح له - إن نائب وزير الأمن العام الصينى ومرافقيه زاروا اليوم المناطق الأثرية بالبر الغربى، "مقابر وادى الملوك والملكات والدير البحرى وحتشبسوت".

 

كان محافظ الأقصر محمد بدر، ومساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد اللواء عمر ناصر، ومدير أمن الأقصر اللواء عصام الحملى، قد استقبلوا أمس الأربعاء، مينج كينج فينج نائب وزير الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية الذى يزور البلاد حالياً على رأس وفد رفيع المستوى من معاونيه، حيث زار الوفد فور وصوله المناطق الأثرية بالبر الشرقى على أن يستأنفوا جولاتهم صباح اليوم التالى.

 

ومن المقرر أن يغادر نائب وزير الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية ومرافقوه، مدينة الأقصر مساء اليوم الخميس متجها إلى القاهرة.


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