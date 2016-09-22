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تبادل إطلاق النار بين أمن الشرقية وتشكيل سمير أبوصالح بأولاد صقر

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تبادل إطلاق النار بين أمن الشرقية وتشكيل سمير أبوصالح بأولاد صقر تبادل إطلاق النار بين أمن الشرقية وتشكيل سمير أبوصالح بأولاد صقر

>الشرقية - فتحية الديب - حمدى عبد العظيم

وقع منذ قليل تبادل لإطلاق النار بين قوات أمن الشرقية، وتشكيل "سمير أبوصالح"، بعزبة الزنارية التابعة لمركز أولاد صقر، عقب توجه قوة من المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العمليات الخاصة والأمن المركزى، صباح اليوم الخميس، برئاسة اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر رئيس مصلحة الأمن العام بالشرقية، بإشراف اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، للقبض على "سمير أبوصالح" 30 سنة مسجل خطر ومقيم بالعزبة، وتشكيله العصابى الخطير.

 

وانتشرت القوات بمداخل ومخارج العزبة، وقامت بمحاصرتها لتضيق الخناق على العناصر الإجرامية التى تتخذ من العزبة وكرا لها.

 

ويعتبر سمير أبو صالح، من أخطر العناصر الإجرامية بأولاد صقر، ويتزعم تشكيلا عصابيا لترويع المواطنين وسرقتهم، وصادر ضده أحكام تصل عقوبتها إلى 30 سنة، ويتخذ من العزبة وكر لممارسة نشاطة الإجرامى، ويقود تشكيل عصابى يضم عناصر من الصالحية والجبل.

 

وقامت الحملة، التى شارك فيها النقيب مصطفى بليغ رئيس مباحث أولاد صقر ومعاونه النقيب على عرفة برئاسة العقيد جاسر زايد رئس فرع البحث لفرع الشمال، بمحاصر العناصر الإجرامية، وجار التعامل معهم، ولم تشير التحريات الأولية حتى الآن إلى القبض على المتهم.

 

 


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