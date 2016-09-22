مؤتمر سيميوني: راض عن أداء أتلتيكو والنتيجة.. نحن نتطور كثيرا

(إفي): أبدى الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد، رضاه عن أداء فريقه والنتيجة التي حققها بالتعادل الإيجابي (1-1) في عقر دار برشلونة (كامب نو) مساء الأربعاء في قمة مباريات الجولة الخامسة بالليجا، مؤكدا في الوقت ذاته أن فريقه ما زال "يتطور".

وأثنى الـ(تشولو) خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء على أداء لاعبيه خلال أول 20 دقيقة من الشوط الثاني، حيث يرى أنهم "عادوا لأسلوب لعبهم المعتاد".

وقال "في الشوط الأول سيطر البرسا على المباراة تماما ولكنهم لم يهددوا مرمانا كثيرا. ونحن لم نتمكن شن هجمات مرتدة عليهم. لقد امتلكوا الكرة كثيرا ونحن لم نتمكن من استرجاع الكرة بشكل جيد. ولكن اختلف الأداء في الشوط الثاني حتى جاء التعادل".

وشدد على أن فريقه لم يتمكن من خلق خطورة حقيقية بسبب "ضغط برشلونة العالي وافتقادهم للدقة والتراجع كثيرا للخلف"، إلا أنه أثنى على الجانب الدفاعي في الشوط الأول.

وقال في هذا الصدد "لم نلعب بالشكل المعتاد ولكننا دافعنا جيدا. تمكنا في الشوط الثاني من تشكيل خطورة أكبر في الأمام".

وأعرب سيميوني عن أسفه لافتقاد لاعبيه لبعض الجوانب من أجل تشكيل الخطورة اللازمة من الهجمات المرتدة ولكنه أكد في الوقت ذاته أنهم ما زالوا يتطورون لاسيما وأن الموسم لا يزال في بدايته.

وبهذه النتيجة فشل البرسا في استغلال تعثر غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي تعادل إيجابيا أمام ضيفه فياريال (1-1)، ليضيف نقطة وحيدة جعلت رصيده 10 ويبقى الفارق ثلاث نقاط كما هو مع الميرينجي الذي يمتلك 13 نقطة.

في المقابل، أصبح رصيد الأتليتي 9 نقاط ويأتي خلف برشلونة مباشرة في المركز الرابع، بينما يحتل إشبيلية الوصافة بـ11 نقطة.