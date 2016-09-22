سواريز منتقدا تصرف فيليبي لويس: كرة القدم للرجال

(إفي): انتقد مهاجم برشلونة، لويس سواريز، تصرف لاعب أتليتكو مدريد، البرازيلي فيليبي لويس، لنشره صورة لجرح في قدمه إزاء تدخل عنيف من قبل اللاعب الأوروجواني خلال لقاء الفريقين ليلة أمس بالجولة الخامسة من الليجا على ملعب كامب نو.

وصرح سواريز عقب اللقاء الذي انتهى بهدف لمثله "كرة القدم للرجال، وإذا لم تكن كذلك فستكون سيركا. هل نشر ميسي صورة له عندما ضربه الموسم الماضي؟ هذه هي كرة القدم، أكرر للرجال".

وتحدث هداف الليجا الموسم الماضي عن المباراة، قائلا "نعلم أنه منافس صعب للغاية، وأحد أفضل الفرق في الدفاع وكنا نعي كل ذلك. نشعر بحلاوة مرة".

وعن إصابة صديقه ميسي بتمزق عضلي في الفخذ الأيمن، اضطر على إثره للخروج من الملعب في الشوط الثاني، ليغيب عن الملاعب لفترة تصل إلى ثلاثة أسابيع، قال "إنها مؤلمة ومعقدة. ينبغي أن نحفزه، إنها إصابة صعبة تجعلك تشعر بالحزن والألم. الآن علينا أن نتحمل المسؤولية".

وبهذه النتيجة أصبح رصيد برشلونة عشر نقاط وأتليتكو تسع، في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، في حين يحتل ريال مدريد الصدارة بـ13 نقطة، وخلفه إشبيلية بـ11 نقطة.