إنيستا: أنتظر تجديد عقدي مع برشلونة.. وسأنهي مسيرتي هنا

(إفي): قال نجم وسط برشلونة، أندريس إنيستا، إنه ينتظر تحديد موعد مع إدارة ناديه الإسباني لبحث مسألة تجديد عقده، الذي سينتهي في صيف 2018.

وصرح اللاعب الملقب بـ"الرسام" في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد لقاء فريقه أمام أتليتكو مدريد في الليجا والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله لإذاعة كادينا كوبي "أريد أن أنهي مشواري الكروي في برشلونة، عقدي مستمر حتى 2018 ، ينبغي أن أسأل متى سيأتي دوري" في تجديد عقده.

وأبدى إنيستا (32 عاما) تفهمه بخصوص انشغال الإدارة حاليا بتجديد عقد "البرغوث" الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث سينتهي عقده الحالي أيضا بعد عامين، مشيرا إلى أنه يريد فقط التحدث بخصوص الأمر مع مسئولي النادي الكتالوني.

وبخصوص المباراة، قال "قدمنا مباراة متكاملة أمام منافس صعب دائما في طريقة دفاعاته وهجماته المرتدة، لكننا لم نوفق في الفوز. أضفنا نقطة ولكن من المؤسف إهدار اثنتين في ديارنا".

وأضاف "هكذا هي مباريات أتلتيكو، تفاصيل دقيقة تحسم الفارق، الفريق قدم مجهودا كبيرا ولكن حسنا، تعادلنا وإلى الأمام".

وبهذه النتيجة أصبح رصيد برشلونة حامل اللقب عشر نقاط وأتليتكو خلفه بتسع نقاط، في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، في حين يحتل ريال مدريد الصدارة بـ13 نقطة، وخلفه إشبيلية بـ11 نقطة.