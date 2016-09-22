البيت الأبيض: «أوباما» يعتزم تعطيل قانون مقاضاة السعودية باعتداءات سبتمبر 2011

يعتزم الرئيس الأمريكي “باراك أوباما”، تعطيل قانون يُجيز مقاضاة السعودية حول اعتداءات 11 سبتمبر 2001، وذلك للدفاع عن حليف قديم وتفادي سابقة قضائية، وهو ما يعرضه للانتقادات مع دنو الاستحقاق الرئاسي.

وقال مسؤولو البيت الأبيض، إن ” أوباما سيرفض مشروع القانون بعنوان “العدالة ضد الجهات الراعية للإرهاب” من خلال استخدام حقه في وضع “فيتو” على القوانين، مع انتهاء الجمعة بعد تداول لمدة أسبوع ونيف، فيما تشعر الإدارة الأمريكية بالقلق من أن يؤثر مشروع القانون الذي تبناه الكونجرس بالإجماع، على حصانة الدول ويُشكل سابقة قضائية خطيرة”.

ويواجه مساعدوا أوباما احتمال أن يتحد الجمهوريون والديموقراطيون لتجاوز “الفيتو” الرئاسي -بعد أن حاولوا من دون جدوى إدخال تعديلات كبيرة على التشريع – وهو أمر نادر الحدوث نسبيًا، وقامت أُسر الضحايا بحملةٍ بناءً على قناعتها بضلوع الحكومة السعودية في اعتداءات 11 سبتمبر الدامية التي أوقعت نحو ثلاثة آلاف قتيل، مع أن 15 من منفذي الاعتداءات كانوا سعوديين، لم يتم اثبات أي علاقة مع الحكومة التي تنفي أي صلة بالخاطفين.

وتقول الأرملة “تيري سترادا” :”الانتظار 15 عامًا فترة طويلة جدًا للمحاسبة على الضحايا والأضرار نتيجة اعتداءات 11 سبتمبر”.

وكانت “سترادا”، أنجبت طفلًا قبل أيام فقط على مقتل زوجها “توم” السمسار لدى شركة “كانتور فيتزجيرالد” في انهيار البرج الأول لمركز التجارة العالمي.

يذكر أن استخدام أوباما لحق الفيتو لتعطيل قانون مجازاة السعودية، يعد المرة الثانية عشر خلال فترة رئاسته المستمرة منذ ثماني سنوات لكنه الأخطر سياسيًا.

وتشدد مصادر مطلعة في الكونجرس على توفر الأصوات اللازمة لتجاوز هذا “الفيتو” في ما يمكن أن يشكل ضربة قوية للبيت الأبيض في الأيام الأخيرة لولاية أوباما، ويعلق البيت الأبيض أمالًا مبهمة بأن تؤخر إجراءات الكونجرس المعقدة مثل هذا التجاوز إلى ما بعد موعد الانتخابات الرئاسية في الثامن من نوفمبر وبعد أن تهدأ النفوس قليلًا.

أ ف ب