أخبار عاجلة

موعد مباريات التصفيات النهائية لدوري مراكز شباب كرة القدم بالمنيا -
لـ"معاكسته" الطالبات على "فيس بوك".. إيقاف عضو هيئة تدريس "كفر الشيخ" عن العمل -
ضبط صياد يستخدم المبيدات الزراعية لصيد أسماك بحيرة ناصر -
وصول 367 سائحًا ميناء سفاجا لزيارة المعالم السياحية بالأقصر وأسوان -
جميل: جولات ميدانية بمديريات المحافظات استعدادًا لتطبيق لائحة "الخدمة المدنية" -
الإفتاء تطالب وسائل الإعلام العالمية بعدم تحميل الجرائم الإرهابية للمسلمين -
«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
8 الصبح - لقاء مع د/محمد سالم أبو عاصي عن دور الأزهر فى مواجهة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

البيت الأبيض: «أوباما» يعتزم تعطيل قانون مقاضاة السعودية باعتداءات سبتمبر 2011

Google+ Print
البيت الأبيض: «أوباما» يعتزم تعطيل قانون مقاضاة السعودية باعتداءات سبتمبر 2011 البيت الأبيض: «أوباما» يعتزم تعطيل قانون مقاضاة السعودية باعتداءات سبتمبر 2011

الرئيس الأمريكي باراك أوباما – أرشيفية

يعتزم الرئيس الأمريكي “باراك أوباما”، تعطيل قانون يُجيز مقاضاة حول اعتداءات 11 سبتمبر 2001، وذلك للدفاع عن حليف قديم وتفادي سابقة قضائية، وهو ما يعرضه للانتقادات مع دنو الاستحقاق الرئاسي.

وقال مسؤولو البيت الأبيض، إن ” أوباما سيرفض مشروع القانون بعنوان “العدالة ضد الجهات الراعية للإرهاب” من خلال استخدام حقه في وضع “فيتو” على القوانين، مع انتهاء الجمعة بعد تداول لمدة أسبوع ونيف، فيما تشعر الإدارة الأمريكية بالقلق من أن يؤثر مشروع القانون الذي تبناه الكونجرس بالإجماع، على حصانة الدول ويُشكل سابقة قضائية خطيرة”.

ويواجه مساعدوا أوباما احتمال أن يتحد الجمهوريون والديموقراطيون لتجاوز “الفيتو” الرئاسي -بعد أن حاولوا من دون جدوى إدخال تعديلات كبيرة على التشريع – وهو أمر نادر الحدوث نسبيًا، وقامت أُسر الضحايا بحملةٍ بناءً على قناعتها بضلوع السعودية في اعتداءات 11 سبتمبر الدامية التي أوقعت نحو ثلاثة آلاف قتيل، مع أن 15 من منفذي الاعتداءات كانوا سعوديين، لم يتم اثبات أي علاقة مع الحكومة التي تنفي أي صلة بالخاطفين.

وتقول الأرملة “تيري سترادا” :”الانتظار 15 عامًا فترة طويلة جدًا للمحاسبة على الضحايا والأضرار نتيجة اعتداءات 11 سبتمبر”.

وكانت “سترادا”، أنجبت طفلًا قبل أيام فقط على مقتل زوجها “توم” السمسار لدى شركة “كانتور فيتزجيرالد” في انهيار البرج الأول لمركز التجارة العالمي.

يذكر أن استخدام أوباما لحق الفيتو لتعطيل قانون مجازاة السعودية، يعد المرة الثانية عشر خلال فترة رئاسته المستمرة منذ ثماني سنوات لكنه الأخطر سياسيًا.

وتشدد مصادر مطلعة في الكونجرس على توفر الأصوات اللازمة لتجاوز هذا “الفيتو” في ما يمكن أن يشكل ضربة قوية للبيت الأبيض في الأيام الأخيرة لولاية أوباما، ويعلق البيت الأبيض أمالًا مبهمة بأن تؤخر إجراءات الكونجرس المعقدة مثل هذا التجاوز إلى ما بعد موعد الانتخابات الرئاسية في الثامن من نوفمبر وبعد أن تهدأ النفوس قليلًا.

أ ف ب 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان