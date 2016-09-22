ضبط أصحاب 5 محلات لبيعهم كروت الشحن بأزيد من سعرها في قنا

مراسل «ONA»:

تمكنت وحدة مباحث التموين بقنا، الخميس، من ضبط 5 أصحاب محال محمول لقيامهم ببيع كروت الشحن بأزيد من السعر بمركز نقادة.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، إخطارًا من المقدم عمر الشريف رئيس مباحث مركز نقادة بضبط عدد من الأشحاص؛ لبيعهم كروت أزيد من التسعيرة .

وكشفت تحريات النقيب محمد الملقب رئيس مباحث التموين بقنا قيام قوة من مباحث التموين بضبط كل من ” محمد. ح . م ” 40 سنة و ” محمد . ج . م ” 26 سنة و ” جمال . ع . ا ” 35 سنة و ” يوسف . أ ” 45 سنة و ” عبدالمنعم . م . س ” 62 سنة أصحاب محال محمول ومقيمين بمركز نقادة لقيامهم ببيع كروت شحن بأزيد من السعر.

تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.