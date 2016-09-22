أخبار عاجلة

موعد مباريات التصفيات النهائية لدوري مراكز شباب كرة القدم بالمنيا -
لـ"معاكسته" الطالبات على "فيس بوك".. إيقاف عضو هيئة تدريس "كفر الشيخ" عن العمل -
ضبط صياد يستخدم المبيدات الزراعية لصيد أسماك بحيرة ناصر -
وصول 367 سائحًا ميناء سفاجا لزيارة المعالم السياحية بالأقصر وأسوان -
جميل: جولات ميدانية بمديريات المحافظات استعدادًا لتطبيق لائحة "الخدمة المدنية" -
الإفتاء تطالب وسائل الإعلام العالمية بعدم تحميل الجرائم الإرهابية للمسلمين -
«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
8 الصبح - لقاء مع د/محمد سالم أبو عاصي عن دور الأزهر فى مواجهة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير الخارجية اليمنى: الحكومة ستعود إلى عدن خلال أسبوعين

Google+ Print
وزير الخارجية اليمنى: الحكومة ستعود إلى عدن خلال أسبوعين وزير الخارجية اليمنى: الحكومة ستعود إلى عدن خلال أسبوعين

>الرياض (أ ش أ)

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليمنى عبد الملك المخلافى أن تعتزم العودة بشكل كامل إلى عدن خلال أسبوعين على الأكثر، لتستكمل تأمين المناطق المحررة وتقوية الدولة، وإعطاء الثقة لليمنيين وتشجيعهم على إطلاق انتفاضات ضد الحوثيين.

وقال المخلافي، فى حوار مع صحيفة "الحياة" اللندنية فى طبعتها خلال مشاركته فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، إن الحكومة اليمنية توافق على منح ضمانات لكل الأطراف بمن فيهم الحوثيون، على أن تكون الضمانة الأولى وجود الدولة ضمن سياق المبادئ الرئيسية للعملية السياسية وهى تطبيق قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.

وأضاف أن الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح انتهى سياسيا هو وعائلته، وأن مصيره سيكون إما خارج اليمن أو فى السجن، مشيرا إلى أن صالح أعرب عن رغبته باللجوء إلى إثيوبيا ليعيش فى قصر كان يملكه الإمبراطور الراحل هيلاسيلاسي.

ودعا المخلافى روسيا إلى ممارسة دورها ونفوذها ولتقول للإيرانيين أن يكفوا عن العبث باليمن، معتبرا أن إيران تستخدم اليمن وسيلة للضغط على دول الخليج فى سياق ضغوطها فى شأن ملف الأزمة السورية، مضيفا أن على إيران التخلى عن محاولات استخدام اليمن كورقة سياسية فى إطار السياسة الإقليمية لأنها ورقة خاسرة تضاعف الأزمات فى المنطقة.

وأكد عزم الحكومة اليمنية على التوجه إلى الأمم المتحدة بشكوى ضد إيران قريبا بسبب استمرار تدفق السلاح الإيرانى إلى اليمن، مشيرا إلى أن قرار الحكومة اليمنية نقل المصرف المركزى إلى عدن لا رجعة عنه.

واتهم المخلافى الحوثيين بتجنيد الأطفال وأن نسبة الأطفال الجنود قاربت 80% وهو ما تؤكده صور قتلاهم على الإنترنت إذ أن أعمار القتلى ما بين التاسعة والسابعة عشرة


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان