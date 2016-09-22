صور.. حملة لإزالة المخالفات على الطريق الدائري بالجيزة

شن اللواء عادل تُرك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، حملة أخرى لإزالة التعديات، رفع الإشغالاتن وإزالة الكافتريات العشوائية المخالفة أعلى وأسفل الطريق الدائري بنطاق أحياء الهرم، منشية البكاري، كرداسة، بولاق الدكرور، وشمال الجيزة بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك وفقًا للبيان الصادر اليوم الخميس – بناءً على توجيهات الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، بإعادة الوجه الحضاري للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات، وإيداعها المخازن.

كما تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين .