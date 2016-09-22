ميسي يغيب عن تشكيلة برشلونة 3 أسابيع للإصابة

قال نادي برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم إن لاعبه ليونيل ميسي سيغيب عن الملاعب مدة ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 مع أتليتيكو مدريد يوم الأربعاء.

وخرج ميسي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات في الشوط الثاني قبل قليل من إدراك أتليتيكو التعادل.

وقال مسؤولو برشلونة في بيان :”ليونيل ميسي يعاني من إصابة في الفخذ الأيمن. سيغيب عن الملاعب نحو ثلاثة أسابيع.”

وسيغيب هداف برشلونة عبر العصور عن مباراتي سبورتنج خيخون وسيلتا فيجو في الدوري المحلي بالإضافة إلى مواجهة بروسيا مونشنجلادباخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

كما سيغيب عن المنتخب الأرجنتيني في مباراتي بيرو وباراجواي في تصفيات كأس العالم لقارة أمريكا الجنوبية.

وإذا تعافى ميسي في الوقت المحدد فسيلحق بمواجهة ديبورتيفو كورونيا يوم 15 أكتوبر تشرين الأول المقبل.

وقال لويس انريكي مدرب برشلونة “لست طبيبا ولا يمكنني تقديم أي معلومة لكن عندما يصاب ميسي فكلنا نخسر. كرة القدم تخسر.”

وغاب ميسي ثمانية أسابيع في الموسم الماضي بسبب إصابة في الركبة لكن برشلونة فاز في ثماني من عشر مباريات بدونه وقال لويس انريكي إنه ليس قلقا على أداء فريقه في غياب لاعبه الأرجنتيني البارز.

أضاف المدرب “في العام الماضي كنا في نفس الموقف لكن الفريق واصل اللعب على أعلى مستوى.”

وتابع “بدون ميسي نحن أقل قوة لكن ما زلنا أقوياء. نأمل في أن يتحسن وسنواصل ما علينا فعله وهو اللعب بثقة.”

وخرج أيضا سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة في الشوط الثاني من مواجهة أتليتيكو لكن لويس انريكي أشار إلى أن اللاعب كان يشعر بالإرهاق حيث تعافى مؤخرا من المرض.

وأضاف المدرب : “هو بحالة جيدة.. كان يعاني من نزلة برد وفي مباراة مثل هذه لم يتمكن من مواصلة اللعب حتى النهاية.. قدم كل شيء لكنه شعر بالإرهاق.”