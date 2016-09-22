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مباحث الشرقية تشن حملة للقبض على مسجل خطر بأولاد صقر شرقية

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مباحث الشرقية تشن حملة للقبض على مسجل خطر بأولاد صقر شرقية مباحث الشرقية تشن حملة للقبض على مسجل خطر بأولاد صقر شرقية

>الشرقية - فتحية الديب

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، صباح اليوم الخميس، بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، حملة مكبرة، قادها اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر رئيس مصلحة الأمن العام بالشرقية، بإشراف اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، للقبض على "سمير أبوصالح" 30 سنة مسجل خطر ومقيم بعزبة الزنازية التابعة لقرية زور أبو اليل مركز أولاد صقر.

 

ويعتبر سمير أبو صالح، من أخطر  العناصر الإجرامية بأولاد صقر، ويقود تشكيلا عصابيا لترويع المواطنين وسرقتهم، وصادر ضده أحكام تصل عقوبتها إلى 30 سنة، ويتخد من العزبة وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى.

 

وقامت الحملة التى شارك فيها النقيب مصطفى بليغ رئيس مباحث أولاد صقر ومعاونه النقيب على عرفة برئاسة العقيد جاسر زايد رئس فرع البحث لفرع الشمال، بمحاصرة العناصر الإجرامية، وجارى التعامل معهم.

 


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