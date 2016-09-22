«الري»: 89.73% نسبة إنجاز مشروع قناطر أسيوط الجديدة

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، تقريراً حول آخر المستجدات بشأن ما تم تنفيذه من أعمال فى مشروع قناطرأسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، والذى يهدف إلى تحسين الرى فى 5 محافظات بتكلفة حوالى 4 مليار جنيه، ومن المقرر الإنتهاء من تنفيذه أوائل سبتمبر 2017.

وأفاد التقرير، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، بأن نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 89,73% من قيمة الأعمال المدنية ، كما تم تنفيذ نحو 78,39 % من قيمة الأعمال الهيدروميكانيكية بالمشروع.

وتم نهو صب الخرسانة المسلحة لجميع بغال الكوبري العلوي، والإنتهاء من رفع جميع الكمرات والبلاطات سابقة الصب ، وصب الخرسانة المسلحة لبلاطات الكوبري العلوي، ونهو العمل في صب الخرسانة المسلحة لمخرج الكوبري العلوي ناحية الشرق … والإنتهاء من أعمال صب الخرسانة المسلحة (المرحلة الثانية) بمحطة الكهرباء .

كما تم صب أعمدة الدور الأول علوي للمبنى الإداري ، وجاري أعمال المباني بالدور الأرضي وأعمال الخرسانة المسلحة لسقف الدور الأول علوي، والبدء في أعمال الردم في السد الدائ بالتربة الزلطية للجزء المتبقي من النهر ،وتم تنفيذ حوالي 100 متر طولي، والإنتهاء من أعمال ردم مطلع الكوبري العلوي من ناحية الشرق وأصبحت الحركة المرورية لمعدات المشروع ميسرة ويتم نقل المهمات بالكامل من خلال الكوبريالعلوي أعلى القناطر الجديدة .

وتم الإنتهاء من العمل في حائط الدليل وجاري العمل في صب الستارة الدائمة بالبر الأيسر “المرحلة الثانية”، والإنتهاء من تركيب الشدادت العلوية لبوابة الميتر للهويس رقم (1) ناحية الخلف، وجار تركيب الشدادات العلوية لبوابة الميتر رقم (2) ناحية الخلف ، وكذلك الهيدروليك سلندر

من جانبه أوضح المهندس حسين جلال – المهندس المقيم بالمشروع – بأن العمل يجري على قدم وساق في مختلف جوانب المشروع ليل نهار، بمختلف مكونات المشروع وقد بلغ إجمالي ما تم صبه 408,916 ألف م3 من إجمالي كميات الخرسانة، حيث يجري صب الأعمال الخرسانية للحائط الساند بين الأهوسة والمفيض الشرقي .

وأضاف: “جار أعمال إزالة السد الترابي الدائري بالأمام والخلف، وتم قطع السد واتصال مياه النيل بالمياه داخل حفرة الإنشاء بالخلف، وتنفيذ أعمال الحماية بالمناطق المتبقية بالمشروع، وكذا أعمال التركيبات الخاصة بخلف وأمام الأهوسة الملاحية، وجار تركيب حوامل الكابلات الخاصة بلوحات تشغيل الهويسين، كذلك جاري استكمال تركيب حاجز السفن بالأهوسة، إضافة إلى عمل الإختبارات على أعمال اللحام على بوابة القطاع للهويس رقم 1 ناحية الأمام والخلف، واستكمال أعمال اللحام على بوابتي الهويسين ناحية الخلف، علاوة على استكمال تركيب قضبان الأوناش القنطرية بالأهوسة، وتركيب بوابة الأنفاق للهويس رقم 2 ناحية الخلف، وبدء الإستعداد لتركيب المشايات أعلى بوابات الهويس رقم 1، وجار أيضا أعمال التركيبات للتهوية وأعمال التكييف في مبنى المساعدات.

وأفاد المهندس أحمد كرات رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، بأن مشروع قناطر أسيوط ومحطتها الكهرومائية سيقوم بتحسين حالة الرى فى 5 محافظات (أسيوط- المنيا- بنى سويف – الفيوم – الجيزة) بالإضافة إلى توليد32 ميجاوات من الكهرباء النظيفة قيمتها السنوية 100 مليون جنيه، فضلاً عن إنشاء كوبرى علوى حمولة 70 طن بعرض أربع حارات مرورية يربط شرق وغرب النيل، إلى جانب إنشاء 2 هويس من الدرجة الأولى لخدمة اغراض الملاحة.