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برتوكول بين «التصديري للسلع الهندسية» و«النصر» لزيادة الصادرات لكينيا

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برتوكول بين «التصديري للسلع الهندسية» و«النصر» لزيادة الصادرات لكينيا برتوكول بين «التصديري للسلع الهندسية» و«النصر» لزيادة الصادرات لكينيا

مندوبي شركة النصر والشركات الهندسية

أعلن المجلس التصديري للسلع الهندسية، توقيع برتوكول تعاون مع شركة النصر للتصدير والاستيراد، لزيادة حجم الصادرات إلى أفريقيا.

وتم الاتفاق على كافة الخطوات التنفيذية، للبدء في التعاون على الفور لزيادة الصادرات الهندسية إلى دولة كينيا بعد أن يتم عقد سلسلة اجتماعات بين مندوبي شركة النصر والشركات الهندسية، تحت إشراف المجلس التصديري للسلع الهندسية، للتدريب على طبيعة المنتجات الهندسية قبل السفر للترويج للمنتجات المصرية بكينيا.
> وأشار المجلس التصديري – وفقًا للبيان الصادر اليوم الخميس – إلى المشاركة في فاعليات معرض أوتوميكانيكا فرانكفورت في الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر 2016 بألمانيا.

كما أشار إلى أن المعرض يتم تنظيمه مرة كل عامين – ويُعد أكبر معرض لمكونات السيارات بالعالم – حيث يتضمن كافة المكونات من تبريد – فلاتر – بطاريات – بويات – إكسسوارات – زجاج سيارات – فرامل – وغيرها من مكونات السيارات.

وأكد المجلس، أن قطاع مكونات السيارات يُعد ثاني أكبر قطاع هندسي، حيث يمثل 20.6% من إجمالي الصادرات الهندسية عام 2015، وهو ثاني أكبر القطاعات الهندسية صادرات بعد قطاع الأجهزة الكهربائية، حيث شارك المجلس من خلال الجناح المصري بـ 6 شركات.

وأضاف أنه يسعى – خلال الفترة المقبلة – إلى زيادة عدد المشاركة من خلال الدعم المُقدم للمصدرين، حيث يتم استغلال جناح المجلس بالمعرض للتسويق للشركات الهندسية بقطاع مكونات السيارات من خلال الكتالوجات والمواد الدعائية للشركات، وتمثيل الشركات، لبحث فرص تصديرية أو فرص عقد شراكة وتعاون مع الشركات الأجنبية أو مستثمرين بغرض التصدير.

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