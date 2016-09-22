تأجيل محاكمة ٥ أمناء شرطة بتهمة التزوير لجلسة 22 سبتمبر الجاري

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقده في عابدين، تأجيل محاكمة ٥ أمناء شرطة، لجلسة 22 ستمبر، وذلك علي خلفيه اتهامهم بالتزوير في الأوراق الرسمية، وصنع أختام الدولة مزورة.

كانت البداية بتعرض عدد من المواطنين لعمليات نصب من أمناء شرطه، من خلال إيهام الضحايا باستخراج بطاقات رقم قومي، واستخراج شهادات ميلاد مزوره، واستخراج شهادات وفاة، بالإضافة لوجود أختام مزوره بحوزتهم، تستخدم في إنهاء الأوراق الحكومية، ومقابل ذلك الحصول على مبالغ مالية.

وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى هوية هؤلاء المتهمين، وتم القبض علي اثنين منهم وبحوزتهم عدد كبير من الأختام المزورة ومبالغ مالية وصور أوراق رسمية للشهادات والبطاقات الشخصية المزورة والمستخدمة في عمليات النصب، والتزوير علي المواطنين.

وتم تحرير المضبوطات وجاري عرضها على قاضي المحاكمة، فيما هرب ٣ آخرين.