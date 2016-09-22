السفير الروسي: نأمل في عودة 4 ملايين سائح لمصر أكتوبر المقبل

أكد السفير الروسي لدي مصر فينيامين بوبوف رئيس مجموعة الرؤية الاستراتيجية الروسية أن روسيا تريد مصر مستقرة استنادًا إلي مصالحها الاستراتيجية التي تتطابق مع القاهرة وأن روسيا تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون معها مطالبا ببناء العلاقات مع القاهرة علي أسس سليمة.

وصرح في كلمة ألقاها الليلة الماضية في ندوة أقيمت بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة،إن الروس يضغطون علي الحكومة الروسية لأنهم يحبون قضاء إجازاتهم في مصر معربًا عن أمله في عودة 4 ملايين سائح روسي لمصر اعتبارا من أكتوبر المقبل.

وشدد علي ضرورة التعاون للقضاء علي الإرهاب من أجل الاستقرار في العالم، مما يتطلب من روسيا تعزيز التعاون الذي يعد ضرورة ملحة لاستقرار العالم ومنع داعش من امتلاك أسلحة الدمار الشامل .

وأفاد بأن روسيا دخلت بصفة مراقب في منظمة التعاون الإسلامي التي تعد ثاني أكبر منظمة بعد الأمم المتحدة مشيرا إلي أن عدد المسلمين في روسيا بلغ 20 مليون نسمة الآن، مشيرا إلي دخول الإسلام روسيا في القرن 7 الميلادي قبل المسيحية .

وأوضح أن روسيا ليست هي الاتحاد السوفيتي وأنها تتصرف بشكل براجماتي وليس ايدلويجيا في ضوء مصالحها، مؤكدا أن فرض الغرب عقوبات اقتصادية علينا في أعقاب ضم القرم كان بمثابة درس لنا وأن الشعب الروسي سعيد باستعادة القرم متوقعا حل جميع المشاكل الداخلية لروسيا في غضون عامين.