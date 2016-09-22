تحطم طائرة عسكرية أمريكية قرب محافظة أوكيناوا اليابانية

سقطت طائرة تابعة لقاعدة كادينا الجوية الأمريكية في البحر، اليوم الخميس، بالقرب من محافظة أوكيناوا اليابانية.

وأفادت الأنباء أن الطائرة سقطت إلى الشرق من جزيرة أوكيناوا، وبدأت قوات الأمن البحري اليابانية بجمع المعلومات عن الحادث، بحسب ما نقلته “سبوتنيك” عن صحيفة “ريوكيرو”.

وبحسب ما أفادت المعلومات فإن، ” الطائرة الأميركية سقطت في البحر”، حوالي الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي، [8:30 بتوقيت القاهرة] ولم يؤكد الجانب الياباني مكان سقوط الطائرة.

بينما أكدت وزارة الدفاع اليابانية، سقوط مقاتلة أميركية من نوع “ماكدونل دوغلاس إيه في-8 بي هارير الثانية”، كما نقلت قناة “أن أتش كي” اليابانية.