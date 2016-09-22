تأجيل محاكمة 28 متهمًا بقضية خلية دمياط الإرهابية لـ31 أكتوبر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 28 متهمًا بقضية “خلية دمياط الإرهابية”، لجلسة 31 أكتوبر.

وجا قرار لتأجيل، لفض أحراز القضية، حسبما أفاد مراسلنا.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سعيد الصياد، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي، وأمانة سر محمد جبر، وحسام عبد الرسول.

ووجهت النيابة العامة، إلى المتهمين ” تأسيس جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل الدولة من ممارسة أعمالها، الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، تعريض السلم العام للخطر، اعتناق أفكار تكفيرية للحاكم، إلى جانب استحلال الكنائس، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، وحيازة الأسلحة، فضلًا عن تصنيع المفرقعات “.