دراسة: إطعام الرضع بعمر من 4 إلى 6 أشهر البيض يخفض الحساسية لديهم

كشفت دراسة علمية حديثة أن إطعام الأطفال الرضع من عمر 4 أشهر البيض والفول السودانى قد يخفض خطر الإصابة بالحساسية الغذائية لتلك الأطعمة فى وقت لاحق.

وأوضح الباحثون أن إعطاء الأطفال ملعقة واحدة من البيض بين 4 و6 أشهر يرتبط مع انخفاض احتمالات الحساسية منه بمعدل 46%، أما الفول السودانى، عندما يقدم للرضع ما بين 4 و11 شهراً يخفض احتمالات الإصابة بالحساسية منه بمعدل 71%.

وقال كبير معدى الدراسة الدكتور "روبرت بويل"، وهو باحث الحساسية لدى الأطفال في الكلية الملكية فى لندن، عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه ينبغى إعطاء معظم الأطفال الرضع البيض والفول السودانى على أن تكون بين أول أطعمتهم، لافتاً إلى أن هذا ليس ما يوصي به العديد من الأطباء.

وأشار باحث الحساسية لدى الأطفال فى الكلية الملكية فى لندن، إلى أن الآباء والأمهات تجنب إدخال بعض الأطعمة التي يمكن أن تسبب الحساسية للاطفال حتى 2 أو 3 سنوات من العمر، وهذا أمر خاطئ ويعرضهم إلى الغصابة بالحساسية.

وأضاف الباحثون أن معظم الأطفال ليسوا فى خطر تطوير حساسية الطعام، وبالتالى فإنهم لا يحتاجون إلى أى تدخل أو إشراف معين من الأطباء أو الآباء.