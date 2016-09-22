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ضبط شركات متهربة من سداد 60 مليون جنيه ضرائب بالسويس

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ضبط شركات متهربة من سداد 60 مليون جنيه ضرائب بالسويس ضبط شركات متهربة من سداد 60 مليون جنيه ضرائب بالسويس

>السويس - سيد نون

ضبطت حملة موسعة لمباحث التهرب الضريبى بالسويس شركات ومصانع ومحلات تجارية متهربة من سداد 60 مليون جنية ضرائب، كما تم ضبط 20 سيارة ملاكى متهربة جمركيا دون سداد الرسوم، وتم أيضاء ضبط الآلاف من السجائر الأجنبية المهربة والمجهولة المصدر.

 

كان اللواء يسرى خليفة مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم أصدر توجيهاته إلى اللواء سيد عزب وكيل الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بقيادة حملة موسعة فى محافظة السويس لضبط المتهربين من الضرائب.

 

وبتنفيذ حملة أمنية بالسويس بقيادة العميد طارق قناوى مدير مباحث منطقة القناة وسيناء والرائد محمد صابر رئيس مباحث التهرب الضريبى بالسويس تم ضبط شركات ومصانع ومعارض ومحلات تجارية بالسويس متهربة من سداد 60 مليون جنية ضرائب مستحقة عليها للدولة.

 

كما نجحت الحملة فى ضبط 20 سيارة ملاكى متهربة جمركيا وتسير داخل شوارع المحافظة وبالكمائن الأمنية بمداخل ومخارج المحافظة والتى تم توقيفها وتحرير محاضر لأصحابها، كما ضبطت الحملة الأمنية 10 آلاف سيجارة أجنبية مهربة ومجهولة المصدر بالسويس وتم تحرير محضر للمتهم بحيازتها ومحاولة بيعها.


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