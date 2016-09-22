مطار شرم الشيخ يستقبل 1923 سائحا على متن 21 رحلة مصرية ودولية

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم الخميس،21 رحلة دولية ومصرية على متنها 1923 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية وغادر مطار شرم الشيخ 1580سائحا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

أكد مصدر بمحافظة جنوب سيناء أن نسبة الإشغالات شرم الشيخ 27% والنسبة العامة 26% مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 11 رحلة دولية طيران على متنها 1083 سائحا من مختلف الجنسيات و10 رحلات داخلية على متنها 840 سائحا مصريا بإجمالى 1923سائحا.

وغادر مطار شرم الشيخ 10رحلات محلية على متنها 709 مصرى و11 رحلة دولية على متنها 871 سائحا من مختلف الجنسيات.