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صور.. حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في القناطر الخيرية

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حملة مُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدينة القناطر الخيرية "دار الكتب"

حملة مُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدينة القناطر الخيرية “دار الكتب”

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة القناطر الخيرية، بالتعاون مع قوات الأمن، بحملة مُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدينة القناطر الخيرية “دار الكتب”.

وأسفرت الحملة – وفقًا للبيان الصادر اليوم الخميس – عن إزالة 30 حالة تعدي على مساحة 3154 متر مربع، فيما تم فصل التيار الكهربائي عن المباني المخالفة.

وجاء ذلك في إطار خطة محافظة القليوبية للحفاظ على الأرض الزراعية، لأنها ثروة قومية وتنفيذ القانون على المخالفين.

حملة مُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدينة القناطر الخيرية "دار الكتب"

حملة مُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدينة القناطر الخيرية “دار الكتب”

حملة مُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدينة القناطر الخيرية "دار الكتب"

حملة مُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدينة القناطر الخيرية “دار الكتب”

حملة مُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدينة القناطر الخيرية "دار الكتب"

حملة مُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدينة القناطر الخيرية “دار الكتب”

حملة مُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدينة القناطر الخيرية "دار الكتب"

حملة مُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدينة القناطر الخيرية “دار الكتب”

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حملة مُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدينة القناطر الخيرية "دار الكتب"

حملة مُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدينة القناطر الخيرية “دار الكتب”

حملة مُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدينة القناطر الخيرية "دار الكتب"

حملة مُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدينة القناطر الخيرية “دار الكتب”

حملة مُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدينة القناطر الخيرية "دار الكتب"

حملة مُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدينة القناطر الخيرية “دار الكتب”

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