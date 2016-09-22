5 أوضاع للنوم تضر بصحتك.. أبرزها الاستلقاء على البطن ووضع الجنين

كشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض أوضاع النوم التى تعد سيئة للصحة، والتى تتضمن الآتى:

1. النوم على البطن:

فهذا الوضع يمكن أن يسبب مشاكل فى التنفس، لأن الرقبة والأنف يتم وضعهما تحت ضغط، ما يسبب ألما فى الذراعين والساقين نتيجة الضغط الذى يتم تطبيقه على المفاصل والعضلات، لذا فمن الممكن وضع وسادة تحت الوركين لتخفيف التوتر.

2.النوم فى وضع الجنين:

يؤخذ هذا الاسم من وضع الأطفال خلال مراحل الجنين داخل رحم أمهاتهم، وهذا موقف ضار على الصحة، لأنه يمكن أن يؤدى إلى العديد من المشاكل فى الرقبة والظهر وتقييد عملية التنفس وإعاقة عملية النوم العميق.

3.النوم على وسادة غير مستوية أو صلبة:

طريقة غير صحية أخرى للنوم، كما أن التفاوت فى حجم الوسادة أو صلابتها يمكن أن يؤدى إلى آلام شديدة فى الكتف أو الرقبة عند الاستيقاظ من النوم.

4.النوم على البطن مع ذراعيك لأعلى

هذا الوضع يسبب عدم راحة فى الكتف، لذا يجب تجنب هذا الوضع فى النوم بأى ثمن، كما أنه يمكن أن يكون سيئًا لصحتك.

5.النوم على جانب واحد:

إذا كان لديك مشكلة الشخير المستمر فإن النوم على جانب واحد يكون مفيدًا للصحة، لكن أيضًا هذا الوضع له عيوبه يمكن أن يسبب تجاعيد الوجه ويؤدى إلى ترهل الثدى، كما أن النوم على جانب واحد يسبب تنميل الذراع نتيجة الضغط على جانب واحد، والنوم على الجانب الأيسر يسبب ضغط على الأعضاء الداخلية مثل الكبد والمعدة والرئتين.